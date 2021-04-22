В Киеве водитель устроил лихое ДТП: кубинская сигара и бутылка водки на двоих

В Киеве полиция остановила водителя, который совершил ДТП и перевернулся. Авария произошла на Броварском проспекте возле КП Быковня.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что водитель и пассажир пребівали в автомобиле марки "Славута". До этого они распили на двоих бутылку водки, а потом решили отправиться в путь.

"Драгер показал результат в 2,05 промилле. К счастью, оба мужчины отделались царапинами. На месте медики и полиция", - сказано в сообщении.

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях пользователи отметили, что не только народные депутаты и чиновники совершают ДТП.