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В Киеве водитель устроил лихое ДТП: кубинская сигара и бутылка водки на двоих

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 10:54
В Киеве водитель устроил лихое ДТП: кубинская сигара и бутылка водки на двоих В Киеве пьяный водитель решил сесть за руль (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве полиция остановила водителя, который совершил ДТП и перевернулся. Авария произошла на Броварском проспекте возле КП Быковня.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что водитель и пассажир пребівали в автомобиле марки "Славута". До этого они распили на двоих бутылку водки, а потом решили отправиться в путь.

"Драгер показал результат в 2,05 промилле. К счастью, оба мужчины отделались царапинами. На месте медики и полиция", - сказано в сообщении.

В Киеве водитель устроил лихое ДТП: кубинская сигара и бутылка водки на двоихВ Киеве водитель устроил лихое ДТП: кубинская сигара и бутылка водки на двоихВ Киеве пьяный водитель устроил ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях пользователи отметили, что не только народные депутаты и чиновники совершают ДТП.

  • Уже окончательно развенчался миф о том, что пьяными ездят только сынки депутатов. Смотри-ка, у кого есть лишние 17 тыс.
  • Пока реально сажать за пьянство за рулем не начнут, штрафы бессильны.
  • Нема культури водія. Та відповідальності за життя . Стосується не лише цього випадку. Штрафи та покарання ще ні одного разу не виправили буть яку ситуацію.
  • Нужно сажать или лишать прав пожизненно штрафами нас не напугать и плюс конфискация машины.
  • Даже если штраф будет 170 000 наш народ от бухла за кермом это не остановит...

Как мы писали ранее, под Киевом авто снесло магазинчик с женщиной и сделало сальто в воздухе.

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