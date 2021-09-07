В Киеве водители трамвая и мусоровоза прямо на дороге устроили драку: эпическое видео

Так, из-за нарушения правил дорожного движения водителем мусоровоза, между мужчинами и возник конфликт неподалеку от школы №101 и кинотеатра "Киевская Русь". Закончился он дракой.

В частности, водитель грузовика решил объехать пробку и отправился на рельсы. Осуществить манёвр он не смог, поскольку помехой ему стал трамвай.

Однако, вместо того, чтобы спокойно разъехаться, мужчины начали выяснять, кто из них неправ. Через несколько секунд после словесной перепалки возникла драка.

Из-за этого на участке дороги образовалась пробка. Другие водители в ситуацию не вмешивались, однако отчаянно сигналили мужчинам, чтобы те освободили дорогу.