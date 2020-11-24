В Киеве водитель такси сбил на переходе человека (видео)

В Киеве водитель такси не заметил пешехода и наехал на него
В Киеве водитель такси на пешеходном переходе сбил человека. Авария произошла на Березняках, по адресу проспект П. Тычины 16/2. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Сегодня ночью, водитель такси не заметил мужчину на пешеходном переходе и сбил его, пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами", - сказано в сообщении.
В ролике можно увидеть, как мужчина переходит дорогу на пешеходном переходе и в него врезается машина такси.
В Киеве таксист наехал на человека
В комментариях украинцы отреагировали на ДТП. Некоторые отметили, что мужчина даже голову не повернул, чтобы посмотреть на дорогу.
Как мы писали ранее, в Киеве произошло ДТП на Окружной, которое забрало жизнь работницы школы и еще одной женщины.
Ранее в Киеве таксист выгнал пассажирку на дождь из-за ее просьбы надеть маску.