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В Киеве водитель такси сбил на переходе человека (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве водитель такси не заметил пешехода и наехал на него

В Киеве водитель такси на пешеходном переходе сбил человека. Авария произошла на Березняках, по адресу проспект П. Тычины 16/2. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня ночью, водитель такси не заметил мужчину на пешеходном переходе и сбил его, пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами", - сказано в сообщении.

В ролике можно увидеть, как мужчина переходит дорогу на пешеходном переходе и в него врезается машина такси.

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В комментариях украинцы отреагировали на ДТП. Некоторые отметили, что мужчина даже голову не повернул, чтобы посмотреть на дорогу.

  • Вместо островков "безопасности" лучше б освещение на пешеходных делали б, и дешевле и действительно спасает жизни.
  • Переходун даже не соизволило головушку повернуть. Вот и итог. Ночью в капюшоне...
  • Ну и скажите мне теперь...нужны ли светоотражающие жилеты???? Так вот, господа жлобы, нужны! Для вашей же собственной жизни..
  • А пешеход не смотрит по сторонам? Неужели не понятно, что в такую погоду в свете фар ничего не видно?!
  • Оба виноваты. Я по прежнему удивляюсь смотря как некоторые переходят дорогу. Как они вообще смогли дожить до сегодняшнего дня?

Как мы писали ранее, в Киеве произошло ДТП на Окружной, которое забрало жизнь работницы школы и еще одной женщины.

Ранее в Киеве таксист выгнал пассажирку на дождь из-за ее просьбы надеть маску.

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