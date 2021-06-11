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В Киеве водитель специально переехал выводок утят, которые переходили дорогу

Автор: Людмила Жукова

В Киеве водитель на Mercedes специально наехал на выводок утят, которые перебегали дорогу.

Об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua в Telegram.

Жуткое ЧП произошло 11 июня.

"Друзья, сегодня в Киеве произошло жуткое чп на дороге: водитель Мерседес с номерами от Лексуса №АА9669СС специально, несмотря на сигналы, раздавил на дороге утят. Мы будем вам очень благодарны за информацию по данному инциденту, собираем сведения для оказания психологической помощи водителю", - сказано в сообщении.

Осторожно, видео 18+. Его можно посмотреть по этой ссылке.

В комментариях пользователи сети отреагировали на поступок садиста.

  • Куда скинуть, чтобы его прибили..
  • Мужчины, вы где?! Это человекоподобное нужно наказать!
  • Боже какой ужас!
  • Наказать его нужно.

Как мы ранее писали, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна 4 этажа собаку. Кроме того, он запрещал прохожим помочь животному.

Мы также сообщали о том, что под Днепром местный житель держит в страхе все село. Он издевается над животными и ходит голым.

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