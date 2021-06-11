В Киеве водитель специально переехал выводок утят, которые переходили дорогу

В Киеве водитель на Mercedes специально наехал на выводок утят, которые перебегали дорогу.
Об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua в Telegram.
Жуткое ЧП произошло 11 июня.
"Друзья, сегодня в Киеве произошло жуткое чп на дороге: водитель Мерседес с номерами от Лексуса №АА9669СС специально, несмотря на сигналы, раздавил на дороге утят. Мы будем вам очень благодарны за информацию по данному инциденту, собираем сведения для оказания психологической помощи водителю", - сказано в сообщении.
Осторожно, видео 18+. Его можно посмотреть по этой ссылке.
В комментариях пользователи сети отреагировали на поступок садиста.
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