В Киеве водитель самоката наказал наглого автомобилиста, который ехал по тротуару (видео)

В Киеве на Позняках произошел серьезный конфликт, где мужчина на арендованном самокате заблокировал движение автомобиля Audi. В частности, легковушка двигалась по пешеходной зоне и пыталась объехать таким образом огромный затор.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Х*Харьков".
Так, владелец машины на появление препятствия отреагировал крайне неадекватно. Мужчина начал рассказывать о том, что его должны пропустить. Пассажир автомобиля также напал на самокатчика и считает, что нет ничего плохого в езде по тротуару.
Также мужчины говорили самокатчиков, что он нарушил правила дорожного движения, ведь не передвигается велодорожкой или проезжей частью.
Кроме того, участники конфликта долго спорили между собой и предлагали друг другу вызвать полицию. Однако, самокатчик не отступил и не дал наглому водителю проехать.
Поэтому через некоторое время приехали полицейские.
Патрульным водитель нагло заявил, что выехал на тротуар и проехал им несколько сотен метров, поскольку его машина "сломалась". Также патрульные несколько раз поймали автомобилиста на лжи.
Пока неизвестно чем закончился инцидент.
Ранее мы сообщали, что в Киеве отец прокатил на самокате маленькую дочку по встречной полосе.
Мы также писали о том, что в Украине могут штрафовать водителей самокатов. Депутатам направили для ознакомления два новых законопроекта с правилами использования электротранспорта. Также там указаны штрафы за их нарушение.