В Киеве водитель-неадекват избил велосипедиста: видео попало в сеть

В Киеве на Позняках водитель авто избил велосипедиста
В Киеве водитель легкового автомобиля избил велосипедиста прямо на проезжей части, за то, что тот сделал ему замечание о неправильной остановке. ЧП произошло на Позняках в районе улицы Ахматовой.
Об этом вопиющем случае сообщил на своей странице в Facebook автор проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк.
Водитель иномарки припарковался с нарушением и в него чуть не въехал велосипедист. На видео слышно, как мужчины обмениваются несколькими фразами, а затем водитель догоняет велосипедиста и начинает его бить. На крики о помощи отреагировали прохожие и встали на защиту велосипедиста.
По предварительной информации, велосипедист обратился в полицию и снял побои.
В Киеве водитель авто избил велосипедиста
В комментариях украинцы отреагировали на ЧП и отметили, что велосипедист был не прав и не имел права втискиваться между машинами.
Как мы ранее писали, под Львовом майор полиции сбил прохожего и оставил умирать.