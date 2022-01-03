В Киеве водитель нарушил ПДД и поплатился: видео инцидента

Так, инцидент произошел вечером в субботу, 1 января, в 18:17.

Отмечается, что нарушителю пришлось сдавать задом, когда перед ним появился другой автомобиль, который ехал в разрешенном на этой дороге направлении.

Также на перекрестке улиц Грекова и Ольжича водитель Volkswagen хотел развернуться, но маневр оказался неудачным и задняя часть авто врезалась в столб.

В этот момент водитель сразу же выбежал из салона, чтобы оценить, какие повреждения получил автомобиль.

"После Нового года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, неравнодушные граждане, вместе с неравнодушными столбами, знают свое дело", – говорится под видео.