В Киеве водитель-мажорка избила продавщицу: в сеть попали фото

В Киеве владелица автомобиля набросилась на продавщицу магазина с кулаками за то, что та поставила на улице коробки для поставщика. Об инциденте рассказали в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел возле столичного рынка "Виноградарь". Продавщица молочного магазина выставила коробки для товара на дорогу, чтобы поставщикам было удобнее во время подвозки товара. После этого она вернулась в магазин.

Через некоторое время на место, которое продавщицы оставили для автомобиля поставщика, попыталась припарковаться женщина на машине Mitsubishi. Во время маневров она зацепила одну из коробок. На шум выскочила продавщица из молочного магазина и поинтересовалась, может женщине нужна помощь.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Однако в ответ владелица автомобиля вылетела из своего транспортного средства, начала продавщицу поливать нецензурной бранью, а потом – пинать ногами и бить по лицу.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Пострадавшей понадобилась скорая медицинская помощь, а для любителей устраивать дебоши – очевидцы вызвали патрульную полицию.

В комментариях мнения пользователей разделились – одни начали защищать продавщицу, которая просто выполняла свою работу, а другие – владелицу автомобиля, которая имела полное право припарковаться на свободном месте. Также в комментариях указали, что согласно карте – в данном месте запрещена парковка, поэтому неправы были обе стороны.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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