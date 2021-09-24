В Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника: видео инцидента

Так, инцидент произошел 23 сентября рядом с 19 училищем в Киеве.

Водитель свое поведение объяснил тем, что так якобы решил отомстить 17-летнему парню за нецензурные слова. Подросток якобы послал мужчину.

На видео видно, как парень заходит в транспорт и показывает водителю удостоверение ребенка из многодетной семьи. Однако мужчина заявил, что это маршрутное такси, и отказал в льготном проезде.

Выходя из машины, несовершеннолетний крикнул какую-то фразу, Возможно, нецензурную, которая разозлила маршрутчика.

"Водитель его не пустил, подросток, выходя, сказал: "Ну и иди ты". На что водитель вылетел из маршрутки и начал сразу бить парня 17-ти лет", – говорится в сообщении.

Однако за парня вступился один из пассажиров маршрутки. Он говорил водителю, чтобы тот опомнился и заметил, что тот бьет ребенка.