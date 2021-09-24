UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника: видео инцидента

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве водитель маршрутного автобуса ударил 17-летнего парня. Маршрутчик отказался везти подростка по удостоверению льготника, и тот якобы обозвал мужчину.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Kievmap".

Так, инцидент произошел 23 сентября рядом с 19 училищем в Киеве.

Водитель свое поведение объяснил тем, что так якобы решил отомстить 17-летнему парню за нецензурные слова. Подросток якобы послал мужчину.

На видео видно, как парень заходит в транспорт и показывает водителю удостоверение ребенка из многодетной семьи. Однако мужчина заявил, что это маршрутное такси, и отказал в льготном проезде.

Выходя из машины, несовершеннолетний крикнул какую-то фразу, Возможно, нецензурную, которая разозлила маршрутчика.

"Водитель его не пустил, подросток, выходя, сказал: "Ну и иди ты". На что водитель вылетел из маршрутки и начал сразу бить парня 17-ти лет", – говорится в сообщении.

Однако за парня вступился один из пассажиров маршрутки. Он говорил водителю, чтобы тот опомнился и заметил, что тот бьет ребенка.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре маршрутчик не захотел везти женщину с инвалидностью и провоцировал пассажиров.

Также мы писали, что в Николаеве пассажиры маршрутки избили дальнобойщика.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршруткамаршрутчик