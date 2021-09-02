В Киеве водитель маршрутки чуть не убил женщину: тащил по асфальту

Отмечается, что ЧП произошло 1 сентября в самом центре города - недалеко от станции метро "Палац Спорту". Пожилая женщина выходила из транспорта, а водитель уже начал движение и закрыл дверь.

"Сегодня днем ​​возле станции метро "Дворец спорта" водитель автобуса, закрыв дверь, протянул пожилую женщину, которая не успела выйти. Свидетели этого события вызвали полицию и скорую. Врачи ехали более 40 минут", - сказано в сообщении.

Интересно, что в комментариях некоторые украинцы начали защищать водителя, мол, он мог не увидеть женщину через заднее зеркало.