В Киеве водитель иномарки насмерть сбил сотрудницу полиции (видео)

В Киеве водитель автомобиля Chevrolet вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии. Выяснилось, что она работала в управлении полиции.

Трагедия произошла на улице Богатырской, возле КП. Иномарка вылетела с дороги, влетела в железный столбик, начала переворачиваться и влетела в эстакаду. Детали сообщили на странице "Киев Оперативный".

"Возле КП на улице Богатырской водитель автомобиля Chevrolet (номерные знаки: AA0243ZA) слетел с дороги, въехал в железный столбик, после чего начал "кувыркаться в воздухе", влетел в эстакаду и остановился в 10-15 метрах от АЗС ОККО", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в это время по обочине шла женщина и автомобиль вылетел с дороги прямо на нее. Медики не смогли помочь пострадавшей, ее травмы были несовместимы с жизнью. Водителя автомобиля госпитализировали с многочисленными травмами.

В Киеве водитель иномарки сбил на тротуаре сотрудницу полиции

В отделе коммуникации полиции города Киева уточнили, что погибшая действительна была их сотрудницей.

"Эта женщина работала у нас в одном из управлений столичного главка, она неаттестованный сотрудник полиции-госслужащая", - уточнили в полиции в комментарии ТСН.

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