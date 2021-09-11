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В Киеве водитель едва не сбил во дворе людей, после чего набросился на них с ножом (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве водитель автомобиля выехал на участок, где проводятся ремонтные работы, а затем набросился на людей. В результате едва не пострадали люди.

Видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, инцидент произошел вечером в пятницу, 10 сентября, на улице Ивана Франко.

"В одном из дворов на Ивана Франко проживает этот мужчина на внедорожнике. Сейчас здесь идут ремонтные работы, но поскольку тот на джипе - проехать смог. Так проехал, едва не сбил людей. Когда ему сделали замечание - вылетел с ножом разбираться" , - говорится в сообщении.

В частности, соответствующий инцидент завершился без пострадавших. Впрочем, на записи можно увидеть, насколько агрессивно вел себя человек к окружающим его людям.

Внимание, на видео присутствует нецензурная брань.

В одному із дворів на Івана Франка проживає оцей чолов‘яга на позашляховику. Зараз тут йдуть ремонтні роботи, але оскільки той на джипі - проїхати зміг. Так проїхав, що ледь не позбивав людей. Коли йому зробили зауваження - вилетів із ножем розбиратися. На щастя, все обійшлося.

Posted by Оперативний on Friday, September 10, 2021

В комментариях пользователи пишут, что за такие действия мужчины нужно наказать.

  • Удивительно, на улице Ивана Франка, в Украине, но все говорят по российские;
  • На сегодня этот человек, к сожалению, большинство людей, которые имеют деньги. В погоне за бабками они давно перестали быть настоящими мужиками, которым присущи совсем другие качества;
  • Зачем провоцировать нервного, только жаль его сына;
  • Его нужно наказать, пусть научится в обществе жить;
  • Такое делать при сыне, который он пример подает.

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