В Киеве водитель едва не сбил во дворе людей, после чего набросился на них с ножом (видео)

Так, инцидент произошел вечером в пятницу, 10 сентября, на улице Ивана Франко.

"В одном из дворов на Ивана Франко проживает этот мужчина на внедорожнике. Сейчас здесь идут ремонтные работы, но поскольку тот на джипе - проехать смог. Так проехал, едва не сбил людей. Когда ему сделали замечание - вылетел с ножом разбираться" , - говорится в сообщении.

В частности, соответствующий инцидент завершился без пострадавших. Впрочем, на записи можно увидеть, насколько агрессивно вел себя человек к окружающим его людям.

Внимание, на видео присутствует нецензурная брань.

В одному із дворів на Івана Франка проживає оцей чолов‘яга на позашляховику. Зараз тут йдуть ремонтні роботи, але оскільки той на джипі - проїхати зміг. Так проїхав, що ледь не позбивав людей. Коли йому зробили зауваження - вилетів із ножем розбиратися. На щастя, все обійшлося. Posted by Оперативний on Friday, September 10, 2021

В комментариях пользователи пишут, что за такие действия мужчины нужно наказать.