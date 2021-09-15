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В Киеве водитель автобуса отличился неадекватным поведением, но его поддержали

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель автобуса марки МАЗ отличился неадекватным поведением, которое попало на видео и стало распространяться в сети. Но пользователи его поддержали.

Кадры опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

На кадрах видно, что водитель коммунального транспорта курил за рулем. Помимо этого он, по словам автора видео, выбросил окурок за борт.

"Папаша, огоньку не найдется? Там в КМДА большие начальники обещают температурный скрининг, кондиционеры и прочие блага в общественном транспорте. Все бы ничего, но видимо они совсем позабыли о человеческом факторе", - подписаны кадры.

Отметим, что в КМДА недавно заявили, что в коммунальном транспорте будут следить за поддержанием оптимальной температуры в салоне при помощи специальных приборов.

При этом многие пользователи сети активно поддерживают водителя, не видя ничего противоправного в его действиях. Мол, и зарплата у него маленькая и работа тяжелая, отстаньте от человека. Вот что пишут люди в комментариях:

  • Дым в салон не идет, в чем проблема? Тяжелая у человека работа, кому он мешает, что он курит за рулем? Он же не в салоне это делает
  • Если дым в салон не идет, то не вижу ни каких проблем. А вот то, что окурок полетел за борт это плохо!
  • Окурки за борт у нас массово выкидывают, быдло на быдле.
  • Не нужно крайностей, от его поступка никто не пострадает, а вот от проезда на красный - может.

Ранее эксперты назвали самые надежные и недорогие автомобили, которые можно сегодня купить в Украине.

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