В Киеве водитель автобуса отличился неадекватным поведением, но его поддержали
В Киеве водитель автобуса марки МАЗ отличился неадекватным поведением, которое попало на видео и стало распространяться в сети. Но пользователи его поддержали.
Кадры опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.
На кадрах видно, что водитель коммунального транспорта курил за рулем. Помимо этого он, по словам автора видео, выбросил окурок за борт.
"Папаша, огоньку не найдется? Там в КМДА большие начальники обещают температурный скрининг, кондиционеры и прочие блага в общественном транспорте. Все бы ничего, но видимо они совсем позабыли о человеческом факторе", - подписаны кадры.
Отметим, что в КМДА недавно заявили, что в коммунальном транспорте будут следить за поддержанием оптимальной температуры в салоне при помощи специальных приборов.
При этом многие пользователи сети активно поддерживают водителя, не видя ничего противоправного в его действиях. Мол, и зарплата у него маленькая и работа тяжелая, отстаньте от человека. Вот что пишут люди в комментариях:
- Дым в салон не идет, в чем проблема? Тяжелая у человека работа, кому он мешает, что он курит за рулем? Он же не в салоне это делает
- Если дым в салон не идет, то не вижу ни каких проблем. А вот то, что окурок полетел за борт это плохо!
- Окурки за борт у нас массово выкидывают, быдло на быдле.
- Не нужно крайностей, от его поступка никто не пострадает, а вот от проезда на красный - может.
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