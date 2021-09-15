В Киеве водитель автобуса отличился неадекватным поведением, но его поддержали

В Киеве водитель автобуса марки МАЗ отличился неадекватным поведением, которое попало на видео и стало распространяться в сети. Но пользователи его поддержали.

На кадрах видно, что водитель коммунального транспорта курил за рулем. Помимо этого он, по словам автора видео, выбросил окурок за борт.

"Папаша, огоньку не найдется? Там в КМДА большие начальники обещают температурный скрининг, кондиционеры и прочие блага в общественном транспорте. Все бы ничего, но видимо они совсем позабыли о человеческом факторе", - подписаны кадры.

Отметим, что в КМДА недавно заявили, что в коммунальном транспорте будут следить за поддержанием оптимальной температуры в салоне при помощи специальных приборов.

При этом многие пользователи сети активно поддерживают водителя, не видя ничего противоправного в его действиях. Мол, и зарплата у него маленькая и работа тяжелая, отстаньте от человека. Вот что пишут люди в комментариях: