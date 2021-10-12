В Киеве вандалы поиздевались над скульптурой Архистратига Михаила (фото)

В Киеве вандалы повредили миниатюрную скульптуру Архистратига Михаила, которую установили в парке "Владимирская горка" 8 октября. Неизвестные отломали меч.
Об этом инцидента сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".
Мини-скульптура является продолжением инклюзивного туристического маршрута. Для людей с нарушением зрения надписи на памятнике продублировали украинским и английским шрифтом Брайля.
Благодаря этому, люди с плохим зрением могли "увидеть" фонтан Архистратига Михаила.
В Киеве вандалы повредили скульптуру Архистратига Михаила (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
Напомним, в Киеве вандалы изуродовали популярную скульптуру. Неизвестные оторвали руку с саблей.
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