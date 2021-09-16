В Киеве вандалы изуродовали популярную скульптуру: оторвали руку с саблей (фото)

Так, скульптуру уничтожили ночью, 14 сентября.

Как рассказал автор скульптуры Константин Скритуцкий, несколько дней назад исчезла скульптура лисенка, которое сидело у ног "Принца".

"Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А прошлой ночью повредили и самого Принца – ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", - рассказал скульптор.

Поэтому скульптуру придется демонтировать и восстанавливать в мастерской.

Скульптор отметил, что заявление в полицию было написано сразу после исчезновения лисенка. Правоохранители сообщили, что изучают все детали дела.

"Мы написали заявление в полицию, но активности в поисках лисенка со стороны правоохранителей не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление относительно разрушенного памятника", - рассказал он.

Вандалы уничтожили скульптуру "Маленький принц" (segodnya.ua)