В Киеве вандалы изуродовали фигуры "писающих мальчиков": сделали из низ зэков

Вандалы написали на скульптурах "A.C.A.B", эта абревиатура означает "All Cops Are Bastards" ("Все копы — ублюдки"). Ее часто используют как тюремную татуировку в Великобритании.

На лбу одной из скульптур написали "Я Вася".

История возникновения скульптур

Композиция "Радуга" является одним из 17 арт-объектов, которые стали частью первого украинского парка современной скульптуры и инсталляции "Kiev Fashion Park".

Скульптуры были выкуплены на аукционе меценатами и подарены Киеву. А в 2011 году их установили на Пейзажной аллее.

В "Kiev Fashion Park" рассказали, что скульптура очень популярна среди детей. Поэтому реставрировать памятник приходится каждый год, но теперь он пришел в негодность.

"На данный момент мы ищем меценатов, которые профинансируют ремонт этой и других скульптур на Пейзажной аллее. Подготовили смету необходимых работ. Памятник "Радуга" нужно будет изготовить по-новому, сделать его из более прочных материалов и установить на том же месте. Его замена обойдется в 125 тыс. грн", – рассказали в организации.

В Киеве вандалы изуродовали арт-объект (фото: kiev.segodnya.ua)