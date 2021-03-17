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В Киеве вандалы изуродовали фигуры "писающих мальчиков": сделали из низ зэков

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 13:24
В Киеве вандалы изуродовали фигуры "писающих мальчиков": сделали из низ зэков В Киеве испортили арт-объект (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве вандалы испортили известный арт-объект, находящийся на Парковой аллее. Он называется "Радуга", но люди называют его "писающими мальчиками".

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Вандалы написали на скульптурах "A.C.A.B", эта абревиатура означает "All Cops Are Bastards" ("Все копы — ублюдки"). Ее часто используют как тюремную татуировку в Великобритании.

На лбу одной из скульптур написали "Я Вася".

История возникновения скульптур

Композиция "Радуга" является одним из 17 арт-объектов, которые стали частью первого украинского парка современной скульптуры и инсталляции "Kiev Fashion Park".

Скульптуры были выкуплены на аукционе меценатами и подарены Киеву. А в 2011 году их установили на Пейзажной аллее.

В "Kiev Fashion Park" рассказали, что скульптура очень популярна среди детей. Поэтому реставрировать памятник приходится каждый год, но теперь он пришел в негодность.

"На данный момент мы ищем меценатов, которые профинансируют ремонт этой и других скульптур на Пейзажной аллее. Подготовили смету необходимых работ. Памятник "Радуга" нужно будет изготовить по-новому, сделать его из более прочных материалов и установить на том же месте. Его замена обойдется в 125 тыс. грн", – рассказали в организации.

В Киеве вандалы изуродовали фигуры &quot;писающих мальчиков&quot;: сделали из низ зэковВ Киеве вандалы изуродовали фигуры &quot;писающих мальчиков&quot;: сделали из низ зэковВ Киеве вандалы изуродовали арт-объект (фото: kiev.segodnya.ua)

Как мы рассказывали ранее, в немецком Мюнхене неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры. На памятник разлили неизвестное вещество.

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