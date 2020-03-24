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В Киеве усилили карантин из-за коронавируса: все подробности

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 23:02
В Киеве усилили карантин из-за коронавируса: все подробности
Карантин в Киеве из-за коронавируса (фото: РБК-Украина)

Карантин в столице Украины усилили из-за распространения коронавируса

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта. В столице отправили большинство людей работать из дома, также было закрыто метро и ограничен общественный транспорт. Сегодня, 24 марта, местные власти решили усилить меры безопасности.

Отныне в столице не будут работать киоски с шаурмой и кофе. Кроме того, действует обязательное надевание масок для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

КГГА также запретила реализацию в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажу кофейных напитков. За соблюдение карантина будут следить полицейские.

Напомним, что с 23 марта пользоваться общественным транспортом могут работники сфер инфраструктуры города. Речь идет о тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, продовольственных магазинах и аптеках.

Городским транспортом могут также пользоваться спасатели и специалисты, которые обеспечивают функционирование жилищно-коммунального хозяйства города. При этом проезд остается платным.

Чтобы получить специальные билеты для работников руководителям предприятий необходимо обратиться в профильные департаменты КГГА.

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