В Киеве из-за угрозы взрыва в популярном ТРЦ эвакуируют людей: появилось видео

В Киеве сообщили о минировании ТРЦ Ocean Plaza возле станции метро "Лыбидская", после чего в торгово-развлекательном комплексе начали эвакуацию посетителей.

Инцидент произошел днем 12 сентября. Видео из торгцентра опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как большое количество посетителей покидают помещения ТРЦ. Люди уходят организованно и спокойно, но слышатся слова возмущения - в выходной день в комплексе собралось действительно немало граждан.

Администрация ТРЦ через громкоговоритель объявляет, что торгцентр временно приостанавливает свою работу по техническим причинам.

Такое решение было принято после того, как поступил очередной вызов о минировании заведения.

Видео: В киевском ТРЦ "Ocean Plaza" эвакуируют посетителей из-за сообщения о минировании

В комментариях в сети люди негодуют из-за подобных практик "минирования" различных важных объектов инфраструктуры, вокзалов, станций метро и популярных ТРЦ, которые в последнее время очень часто происходят в Киеве. Также звучит предположение, что во время эвакуации воры могут без особых усилий "чистить" карманы людей.

Вот кто это делает и зачем?! Это уже не впервые и в итоге ничего нет - ложные все вызовы

Пока все идут к выходу карманники работают

Как сообщалось, ранее в киевском ТРЦ расстреляли парня - 25-летнего пострадавшего госпитализировали с простреленными ногами.

Напомним, что недавно в Киеве "заминировали" центральный ж/д вокзал, из-за чего его работу приостановили.