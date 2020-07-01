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В Киеве участница популярного реалити стала жертвой ограбления: модель не сдерживает эмоций

STYLERПерсоны    01.07.2020 - 22:53
В Киеве участница популярного реалити стала жертвой ограбления: модель не сдерживает эмоций
Арина Любителева (фото: instagram.com/im.arinari)

Участница "Супермодель по-украински" Арина Любителева рассказала об ограблении

В Киеве ограбили участницу популярного реалити-шоу "Супермодель по-украински" Арину Любителеву - воры ночью обокрали и повредили ее автомобиль, припаркованный возле дома.

Про инцидент рассказала сама девушка в Instagram. Арина отметила, что ни консьерж в доме, ни охрана с видеонаблюдением, ни сигнализация не остановили злоумышленников.

Также модель высказала предположение, что на преступление могли пойти какие-нибудь наркоманы в поисках "легкой поживы" ради дозы.

Якобы перед этим на улице видели какого-то мужчину, которых ходил с фонариком и светил в стекла машин.

"У меня слов нет. Всю ночь разбирались. Надеюсь, на дозу хватило. И надеюсь, это твоя последняя!" - написала Арина.

Также модель добавила, что вора не нашли и скорее всего так и не разыщут.

В Киеве участница популярного реалити стала жертвой ограбления: модель не сдерживает эмоций

Арина Любителева стала жертвой ограбления (фото: скрин instagram.com/im.arinari)

"Я никогда не понимала, что движет этими людьми... Хотя я наверно просто не наркоман и мне не нужна доза. Думайте сто раз перед тем, как что-то сделать, во что бы вы верили или нет - существует карма. Мне на самом деле нечего сказать, я просто в а*уе - что это происходит. Меня так не учили..." - высказалась Любителева, не сдерживая эмоций.

Напомним, что около недели назад известная украинская певица стала жертвой разбойного нападения под Николаевом.

Также мы писали о том, что мае в Киеве обчистили квартиру популярной певицы - воры вынесли шикарные люстры, шубы и сервизы.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Киевограблениемодельновости шоу-бизнеса
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