В Киеве убили ветерана АТО: чем он занимался

Где нашли военного

Тело мужчины нашли в ночь на среду, 27 октября, по улице Завальная, 2б. По предварительной информации, убитого мужчину затащили в здание, где тело пролежало сутки. По словам друзей погибшего, тело принадлежит 36-летнему ветерану АТО по имени Дмитрий.

Чем занимался АТОшник после войны

Вернувшись с войны на Донбассе он начал подрабатывать на строительстве, снимал жилье и приспосабливался к гражданской жизни. Однако денег стало не хватать на съем комнаты. Поэтому, летом этого года, решил переселиться в заброшенный дом, который на Славутиче.

Погибший пытался помогать финансово своей бывшей жене в воспитании дочери. Товарищи рассказали, что за неимением средств в отчаянии мужчина начал злоупотреблять алкоголем. Он нашел себе новых друзей - мужчину с судимостью и его беременную подругу.

В последний месяц они жили вместе с ним в заброшенном доме. Потом среди местных продавщиц появился слух, что Дмитрий умер. Когда полиция пришла к дому - то обнаружила тело ветерана АТО. Его новые приятели провели с трупом в жилище почти сутки. По их словам, боялись наказания. Тело мужчины было все побито. Есть подозрения, что он был убит.

Все детали установит полиция.