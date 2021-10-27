В Киеве убили ветерана АТО: чем он занимался
В Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался ветеран АТО.
Об этом сообщает Магнолия-ТВ.
Где нашли военного
Тело мужчины нашли в ночь на среду, 27 октября, по улице Завальная, 2б. По предварительной информации, убитого мужчину затащили в здание, где тело пролежало сутки. По словам друзей погибшего, тело принадлежит 36-летнему ветерану АТО по имени Дмитрий.
Чем занимался АТОшник после войны
Вернувшись с войны на Донбассе он начал подрабатывать на строительстве, снимал жилье и приспосабливался к гражданской жизни. Однако денег стало не хватать на съем комнаты. Поэтому, летом этого года, решил переселиться в заброшенный дом, который на Славутиче.
Погибший пытался помогать финансово своей бывшей жене в воспитании дочери. Товарищи рассказали, что за неимением средств в отчаянии мужчина начал злоупотреблять алкоголем. Он нашел себе новых друзей - мужчину с судимостью и его беременную подругу.
В последний месяц они жили вместе с ним в заброшенном доме. Потом среди местных продавщиц появился слух, что Дмитрий умер. Когда полиция пришла к дому - то обнаружила тело ветерана АТО. Его новые приятели провели с трупом в жилище почти сутки. По их словам, боялись наказания. Тело мужчины было все побито. Есть подозрения, что он был убит.
Все детали установит полиция.
Как мы ранее писали, на Волыни жестоко забили до смерти АТОшника.