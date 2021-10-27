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В Киеве торговец выбросил гнилые арбузы у тротуара: поступок разозлил горожан (фото)

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Киев, Среда 27 октября 2021 07:30
В Киеве торговец выбросил гнилые арбузы у тротуара: поступок разозлил горожан (фото) В Киеве продавец выбросил арбузы на обочину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Оболонском районе торговец арбузов выбросил свой товар прямо на обочину у тротуара. Неравнодушные горожане сфотографировали безответственного продавца.

Об этом сообщили в Facebook- сообществу "Жизнь Оболонского Района и Минского Массива".

Так, инцидент произошел на улице Кондратюка, 26 октября.

На фото видно, что продавец оставил посреди улицы целую гору испорченных фруктов.

Горожане рассказали, что водитель абсолютно ни от кого не прятался и даже не понимал, за что ему делают замечания.

"На вопрос, зачем вы это делаете, он ответил: А куда мне их деть?",- говорится под фото.

В Киеве торговец выбросил гнилые арбузы у тротуара: поступок разозлил горожан (фото)В Киеве торговец выбросил гнилые арбузы у тротуара: поступок разозлил горожан (фото)В Киеве продавец выбросил испорченные арбузы на тротуар (facebook.com/minskiymassiv)

В комментариях горожан возмутило такое поведение продавца и они пишут, что за это его нужно наказать.

  • Заставить его убирать весь город;
  • Полицию вызвать не пробовали;
  • А людям раздать, еще до того, как они испортились, слабо? Лучше выбросить на газон? Зафиксировать номер и в полицию;
  • Не может в помойку выбросить;
  • Как вариант на поле вбросить.

Ранее мы сообщали, что в Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице.

Также мы писали, что украинские фермеры решили бесплатно раздать арбузы людям на улице.

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