В Киеве торговец выбросил гнилые арбузы у тротуара: поступок разозлил горожан (фото)

В Киеве в Оболонском районе торговец арбузов выбросил свой товар прямо на обочину у тротуара. Неравнодушные горожане сфотографировали безответственного продавца.

Об этом сообщили в Facebook - сообществу "Жизнь Оболонского Района и Минского Массива".

Так, инцидент произошел на улице Кондратюка, 26 октября.

На фото видно, что продавец оставил посреди улицы целую гору испорченных фруктов.

Горожане рассказали, что водитель абсолютно ни от кого не прятался и даже не понимал, за что ему делают замечания.

"На вопрос, зачем вы это делаете, он ответил: А куда мне их деть?",- говорится под фото.

В Киеве продавец выбросил испорченные арбузы на тротуар (facebook.com/minskiymassiv)

В комментариях горожан возмутило такое поведение продавца и они пишут, что за это его нужно наказать.