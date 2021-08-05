В Киеве торгаши начали фасовать товар в метро: вы только посмотрите (видео)

"Налетай! Свежая домашняя зелень не выходя из метро! Не успели купить в метро, ищите в подземном переходе/на стихийном рынке", - подписал видео автор.

Также в паблике предупредили, что товар купленный с рук практически всегда является низкокачественным, поэтому гарантировать его безопасность невозможно.

"Только посмотрите на способ доставки и фасовку зелени",- пишут в соцсети.

В ролике показано, как женщина фасует зелень на пучки. присутствие других пассажиров ее абсолютно не смущает.