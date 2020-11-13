В Киеве таксист влетел в остановку с людьми: появилось видео момента ДТП

В Киеве водитель такси влетел в остановку на Окружной, сбив при этом киоск. В результате ДТП погибла девушка, и еще трое - двое мужчин и женщина получили - серьезные травмы.

В сети появилось видео с моментом аварии. На кадрах, опубликованных в Facebook Киев Оперативный видно, что водитель такси Über на автомобиле Hyundai съезжает с крайнего ряда и беспрепятственно преодолевает в густом ряду машин шесть полос.

Затем он врезается в двух женщин на остановке транспорта и сбивает МАФ с сигаретами. Водитель не пострадал - он сразу же вышел из авто.

ДТП в Киеве на Окружной

Видео момента аварии можно посмотреть по ссылке.

Смертельная авария произошла в пятницу, 13 ноября, на повороте на Тулузы возле Электронмаша.

Как стало известно из Facebook dtp.kiev.ua, водитель в момент аварии был трезв.

"Водитель, совершивший сегодня смертельное ДТП в Киеве, ехал сдавать машину. Драгер показал 0... Одного мужчину зажало, полиция пытается ему помочь", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП на Окружной в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Видео с места аварии с пострадавшими можно увидеть по ссылке. Осторожно, 18+.

Позже Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел, рассказал в Facebook, что водитель просто уснул за рулем. Он добавил, что второй пострадавший также погиб.

"По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перетрудился за рулем и просто уснул", - сообщил Геращенко.

Напомним, что в Харькове внедорожник снес беременную женщину на переходе.