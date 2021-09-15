В Киеве таксист устроил ДТП и "спихнул" все на пассажирку (фото)

ДТП произошло в Печерском районе на улице Бойчука (бывшая Киквидзе). Водитель такси ехал на автомобиле Peugeot в левой полосе, а машина Ford - в правой.

"Неожиданно, со слов таксиста, его пассажирка сказала "здесь направо". Тот, не глядя в зеркала, начал совершать маневр и въехал в Ford. От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился у металлической ограды", - рассказали в паблике.

Отмечается, что с места происшествия пассажиров из двух авто увезли в больницу.

В Киеве произошло ДТП с участием таксиста (фото: facebook.com/operativeukr)