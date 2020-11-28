В Киеве таксист уснул за рулем и погубил пассажирку

Авария произошла недалеко от станции метро "Кловская"
В Киеве произошло смертельное ДТП по вине таксиста, который вез пассажирку и заснул за рулем, врезавшись на большой скорости в припаркованный автомобиль. В результате аварии женщина погибла от полученных травм.
Трагедия произошла 28 ноября на Кловском спуске. Об этом передает "Киев Оперативный" в своем Facebook.
Сообщается, что пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности.
О состоянии водителя легковушки Skoda, который задремал во время езды, ничего не говорится.
Отметим, что авария произошла недалеко от станции метро. Таким образом заснувший таксист мог влететь и в пешеходов, которых традиционно немало около подземок, и жертв ДТП могло стать больше.
В сети показали фото с места происшествия.
В Киеве таксист устроил смертельное ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети живо обсуждают произошедшее, и дискуссия главным образом развернулась вокруг ремней безопасности - эта тема совершенно вытеснила вопрос о поведении таксиста, заснувшего за рулем.
Напомним, что 25 ноября в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения, которые касаются не только водителей, но и пассажиров.
Ранее мы писали о том, что появилось видео момента ДТП в Киеве на Окружной, когда таксист влетел в остановку с людьми.