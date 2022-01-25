В Киеве таксист избил до крови темнокожего пассажира: детали вопиющего случая

Детали ЧП

Жертва нападения в соцсети называет себя диджей Роб. Он рассказал, что с друзьями заказал такси через приложение Bolt. Это произошло в ночь на 25 января.

Компания села в машину и попросила включить Радио Майами, после этого водитель резко остановился и высадил пассажиров.

"Я спросил его, а что можно включить? Он спросил, что я прикалываюсь, отменил поездку и высадил пассажиров", - сообщил пострадавший.

Затем он ударил Роба по лицу и скрылся. Тот очнулся спустя несколько минут, а водителя на месте уже не было.

Таксист в Киеве избил пассажира (instagram.com/robe_mood)

Что известно о водителе

Роб сообщил, что водителя зовут Ахмет и опубликовал его номер телефона. На скриншоте видно, что такси заказывали на улице Татарской и буквально через минуту водитель отменил сам заказ.

Что говорят в Bolt

Роб написал в поддержку службы Болт еще ночью о произошедшем, но ему сначала никто не ответил. Потом он получил сообщение, что водителя уволили.