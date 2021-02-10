В Киеве таксист грубо вытащил пассажирку за ноги из авто: у девушки сотрясение мозга

Все произошло после того как девушка попросила водителя такси заехать во двор, но он остановился возле другого дома и сказал ей выходить. Она попросила объехать дом, но водитель завел авто и начал ехать в неизвестном направлении.

Валерия испугалась, достала телефон и начала все снимать. При этом она говорила, что вызовет полицию, но водителя это не останавливало.

"Он хамил, вел себя как быдло и продолжал ехать! Я просила высадить меня по адресу и перестать возить непонятно где", - рассказала Валерия на своей странице в Instagram.

Водителю не понравилось, что пассажирка снимает его на телефон, он хотел ударить в телефон, а потом вышел из машины, открыл дверь и начал вытаскивать ее за ноги из авто.

При этом девушка ударилась головой об окно. Позже врачи диагностировали сотрясение мозга. Соответствующий диагноз она показала на камеру журналистам.

Имя таксиста стало известно, его зовут Сергей. По телефону он объяснил эту ситуацию.

"Она не хотела выходить, я открыл дверь, она начала "возбухать", мне пришлось ... Я взял ее за штанину, она сразу же вылетела. На эмоциях может я неправильно поступил, получилось, как получилось, немного жестко", - признает таксист.

В службе такси инцидент комментировать не захотели. Перед Валерией извинились только после того, как скандал получил огласку.

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