В Киеве такси Bolt попало в очередной скандал: водитель унижал Украину и чуть не убил пассажира

С чего все началось

1 августа в Печерском районе Киева произошел конфликт между водителем такси Bolt и пассажиром. Первій начал оскорблять Украину и Грузию. Политический спор закончился плачевно. Таксист ударил пассажира ножом в бедро и повредил внутренние органы. Сейчас сам пострадавший находится в реанимации.

Таксиста задержала полиция

Самого же таксиста задержали правоохранители Печерского УП и закрыли его в СИЗО в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры уже подготовили задержанному подозрение за уголовное правонарушение по ч1 ст.121 УК Украины, подано ходатайство о содержании задержанного под стражей.

Отмечается, что пострадавший пассажир оказался гражданином США.