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В Киеве такси Bolt попало в очередной скандал: водитель унижал Украину и чуть не убил пассажира

Автор: Людмила Жукова

В такси Киева иностранца ударили ножом за то, что он заступился в разговоре за Украину и Грузию. Нападавшим оказался сам таксист.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

С чего все началось

1 августа в Печерском районе Киева произошел конфликт между водителем такси Bolt и пассажиром. Первій начал оскорблять Украину и Грузию. Политический спор закончился плачевно. Таксист ударил пассажира ножом в бедро и повредил внутренние органы. Сейчас сам пострадавший находится в реанимации.

Таксиста задержала полиция

Самого же таксиста задержали правоохранители Печерского УП и закрыли его в СИЗО в соответствии со статьей 208 УПК Украины.
Прокуроры Печерской окружной прокуратуры уже подготовили задержанному подозрение за уголовное правонарушение по ч1 ст.121 УК Украины, подано ходатайство о содержании задержанного под стражей.

Отмечается, что пострадавший пассажир оказался гражданином США.

Как мы писали ранее, в Киеве сервис такси Bolt попал в очередной скандал из-за грубого отношения водителей к пассажирам. В нынешней ситуации таксист нецензурно оскорблял и хамил клиентке, и отказывался везти.

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таксистКиев