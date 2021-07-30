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В Киеве в супермаркете покупатели устроили массовую драку: видео инцидента

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Киев, Пятница 30 июля 2021 18:18
В Киеве в супермаркете покупатели устроили массовую драку: видео инцидента Коллаж РБК-Украина: в Киеве в супермаркете-массовая драка
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в супермаркете "Сильпо" посетители устроили массовую драку. Несколько покупателей прижали к полу мужчину и несколько раз его ударили

Видео опубликовали в Telegram-канале Киев Оперативный.

Так, инцидент якобы произошел на улице Александра Архипенко, 29 июля.

На видео видно, что некоторое время мужчины продолжают драться, пока их не разняли сотрудники охраны. Однако, на полу остался сидеть один из участников конфликта, у которого, видимо, было разбито лицо.

Конфликт начался с того, что двое молодых парней требуют вызвать полицию, заявляя, что одному из них покупатель разбил нос. Также после этого ребята пытаются покинуть торговый зал, но их остановили другие посетители.

О причинах конфликта не сообщалось.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошла жесткая драка в метро. Как отмечают, били даже ногами.

Также в центре Киева на станции метро произошел конфликт с дракой между неизвестными вооруженными гражданами, которые также размахивали пистолетами и распылили газ из баллончика.

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