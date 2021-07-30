В Киеве в супермаркете покупатели устроили массовую драку: видео инцидента

В Киеве в супермаркете "Сильпо" посетители устроили массовую драку. Несколько покупателей прижали к полу мужчину и несколько раз его ударили

Так, инцидент якобы произошел на улице Александра Архипенко, 29 июля.

На видео видно, что некоторое время мужчины продолжают драться, пока их не разняли сотрудники охраны. Однако, на полу остался сидеть один из участников конфликта, у которого, видимо, было разбито лицо.

Конфликт начался с того, что двое молодых парней требуют вызвать полицию, заявляя, что одному из них покупатель разбил нос. Также после этого ребята пытаются покинуть торговый зал, но их остановили другие посетители.

О причинах конфликта не сообщалось.