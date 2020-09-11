В Киеве средь бела дня расстреляли маршрутку с людьми (видео)

В Киеве обстреляли маршрутку, которая перевозила пассажиров. Инцидент произошел средь бела дня в районе Академгородка.

В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Об этом 11 сентября передает "Киев Оперативный" в Facebook.

Неизвестные открыли огонь по маршрутному автобусу №796, которая курсирует между станцией метро "Академгородок" и Бояркой.

В сети показали кадры со следами обстрела и разбитыми стеклами в автобусе. Сообщается, что через некоторое время после стрельбы стекло начало выпадать.

Отмечается, что стрельба началась вскоре после того, как маршрутка выехала от конечной остановки возле подземки. Транспорт был наполнен пассажирами, и люди сильно перепугались после такого обстрела.

Предположительно, огонь открыли из пневматического оружия.

Видео: В Киеве обстреляли маршрутку около Академгородка

В сети возмущаются произошедшем - граждане пишут, что ездить в маршрутках становится опасным не только из-за их состояния, но и от подобных нападений, от которых никто не застрахован.

Страшно и ужасно, что происходит.

Я однажды не перестроилась в третий ряд и на втором застряла среди тех, кто подвозит людей. Так маршрутчик с перового ряда пошел на таран... Поэтому оно и не дивно. Устроили там...

Мой маршрут.

Как сообщалось, вчера в киевском ТРЦ расстреляли парня - 25-летнего пострадавшего госпитализировали с простреленными ногами.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве неадекватный охранник стрелял на стоянке и угрожал людям.