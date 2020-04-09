Как в Киеве соблюдают карантин: появилось интересное видео

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта до 24 апреля. В это время для граждан ввели ряд ограничений, среди которых запрет походов на детские и спортивные площадки, а также запрет собираться больше двух человек на улице. Но некоторые украинцы считают, что правила можно нарушать.

Так, в сети появилось видео одного из районов столицы, где дети спокойно играют на площадках, а взрослые с удовольствием играют в теннис. Ролик опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Доброго времени суток! Вот так соблюдается карантин в городе Киев. Напротив дома Тростянецкая 8б, причем ребята собираются стабильно каждый день, иногда два раза. Полиция не реагирует", – написали под видео.

Отмечается, что полиция совершенно не реагирует на действия людей.

В Киеве нарушают правила карантина (facebook/Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Житомире люди грубо нарушают карантин. Там возле рынков собираются большое количество людей, а церкви продолжают осуществлять религиозные обряды.