В Киеве "скорая" с больным ребенком влетела в легковушку: подробности ДТП (видео)

В Киеве произошло ДТП с участием кареты "скорой помощи" и легкового автомобиля Peugeot. Около Шулявского моста на улице Вадима Гетьмана неотложка, которая перевозила больного ребенка и двигалась со спецсигналами и проблесковыми маячками по встречной полосе, поздно вечером 11 сентября столкнулась с автомобилем, который в это время делал разворот. Об этом передает "Информатор".

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что после столкновения прибыл второй экипаж медиков, забрал ребенка из салона "скорой" к себе на борт и отвез его в больницу.

Как рассказала водитель легковушки, она выполняла указания своего навигатора, который разрешил разворот перед ТЦ "Космополит". Женщина ехала из Ивано-Франковской области. По ее словам, она была уставшая и не заметила "скорую", которая мчала и сигналила.

В Киеве "скорая" протаранила легковой автомобиль (Фото: kiev.informator.ua)

В этот момент карета неотложки протаранила легковушку в бок, после чего уже на трех колесах по инерции отъехала чуть дальше от места столкновения.

Авто Peugeot также получило сильную вмятину на передней боковой части, колесо практически вывернуло.

В Киеве "скорая" с больным ребенком столкнулась с легковушкой (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

На месте ДТП работали правоохранители. Все обстаятельства происшествия устанавливаются.

В Киеве карета "скорой помощи" с больным ребенком протаранила легковушку (Видео: YouTube / informator.ua)

Как сообщалось ранее, 10 августа в Днепре произошло серьезное ДТП - на большой скорости столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи, который ехал с включенными маячками и звуковыми сигналами.

Напомним, что ранее под Тернополем автомобиль сбил женщину с двумя детьми и скрылся в неизвестном направлении.