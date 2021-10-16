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В Киеве умерла известная фотомодель и светская львица Елена Волк (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве ночью в субботу, 16 октября, умерла 73-летняя эпатажная модель Елена Волк. Накануне она была госпитализирована в 7-ю городскую больницу столицы.

Об этом друзья модели написали на ее странице в Instagram.

Так, Елена Волк была госпитализирована в неврологическое отделение, где ей сделали компьютерную томографию. Врачи рассказали, что в левом полушарии Волк были обнаружены очаги старого инсульта.

"Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостную женщину. Елена, нам очень вас будет не хватать", - говорится в сообщении.

Также на странице опубликовали последнее фото Елены, которое сделано два дня назад, 14 октября. Елену называли киевской тусовщицей и светской львицей.

Последнее фото Елены Волк (фото: instagram.com/elena.volk2019)

Модель снималась в кино и рекламных роликах. Также она активно участвовала в показах и фотосессиях и посещала ночные клуби. Кроме того, киевлянка активно вела аканут в TikTok.

Умерла модель Елена Волк (instagram.com/elena.volk2019)

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