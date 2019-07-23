В Киеве под школой поймали извращенца: подробности инцидента

В Киеве извращенец прилюдно занимался самоудовлетворением на территории гимназии №267 на улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе. Эксгибиционистом оказался уроженец Российской Федерации (из Глазова в Удмуртии). Суд приговорил его за нарушение общественного порядка и хулиганство к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Соответствующий приговор опубликован на сайте Единого госреестра судебных решений.

Отмечается, что мужчина не признал свою вину. Сам инцидент произошел 9 марта. Извращенца за постыдным занятием застали прохожие и родители с детьми - мужчина снял брюки и трусы и прилюдно "с особым цинизмом" оголил свой половой орган и занялся мастурбацией.

Возмущенные люди вызвали полицию и неадеквата задержали.

Иллюстративное фото: Полиция (РБК-Украина)

При этом сам эксгибиционист утверждал в суде, что ничего такого не делал. Якобы накануне вместе с женой отправился проведать внуков, принял таблетку от давления и решил прогуляться, и так оказался около гимназии.

Затем мужчина будто бы достал мобильный телефон и переписывал данные в свой блокнот. Характерные движения руки, мол, на самом деле были приближением и отдалением записной книжки на расстояние вытянутой руки из-за плохого зрения.

Однако после показаний свидетелей, суд признал мужчину виновным в хулиганстве и вынес приговор.

Фото: скрин reyestr.court.gov.ua

Как сообщалось ранее, недавно киевляне забили тревогу в сети из-за извращенца, который в маршрутке с расстегнутыми штанами трется об девушек, прикрываясь пакетом.

Также мы писали о том, что не так давно в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.

Напомним, что ранее в Черкассах молодой мужчина попытался выкрасть и изнасиловать 12-летнюю девочку, но ему помешал случайный прохожий.