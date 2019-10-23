В Киеве школьница выпрыгнула с разбегу в окно: все детали

В Киеве ученица 7-го класса выпрыгнула из окна школы. ЧП произошло в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Девочка-подросток находилась в классе, учительница открыла окно и попросила всех детей выйти, но не успела оглянуться, как школьница с разбегу выпрыгнула из окна.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел на перемене. В результате падения школьницу с многочисленными ранами и переломами немедленно отвезли в больницу и оказали ей первую помощь.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Что побудило ребенка совершить такой шаг - установит следствие. На данный момент мотивы поступка - неизвестны.

Видео: В школе на Отрадном девочка шагнула из окна (YouTube/Полиция Киева)