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В Киеве семиклассница прыгнула из окна школы: новые детали трагедии

STYLERЖизнь    24.10.2019 - 18:18
В Киеве семиклассница прыгнула из окна школы: новые детали трагедии
Девочка сейчас в тяжелом состоянии

В Киеве на Отрадном девочка выпрыгнула из окна школы, сейчас за ее жизнь борются врачи

В Киеве ученица 7-класса 23 октября выпрыгнула из окна школы. ЧП произошло на Отрадном и мотивы ребенка до сих пор неизвестны. 12-летняя девочка сейчас находится в больнице с многочисленными травмами и переломами. Ее тетя на своей странице в Facebook сообщила о состоянии ребенка.

"У Ангелины перелом обеих ног, таза, позвоночника в поясничном отделе, ушиб легких, черепно-мозговая травма. Состояние стабильно тяжелое. Уже прооперировали одну ногу, установили аппарат Илизарова. Планируется еще одна операция. Далее еще ... Первичная помощь была проведена силами Охматдет. Теперь прошу вашей поддержки", - написала тетя девочки Катя Миличева.

В Киеве семиклассница прыгнула из окна школы: новые детали трагедииСкриншот поста (facebook.com/katya.milichev)

Семья девочки просит всех неравнодушных помочь ей, так как финансовое положение у родителей нестабильное.

Банковские реквизиты карты — 4790 7010 0950 6253 (отец пострадавшей — Шкуратенко Андрей Иванович).

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производство по статье 120 (доведение до самоубийства). Ювенальная превенция изучает подробности, чтобы установить причины такого поступка.

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