В Киеве школьник бросил гранату в классе и снял это на видео

В Киеве в одной из школ, расположенных на Троещине, школьник бросил гранату на пол прямо в классе. Более того, сам же подросток снимал свое деяние на видео.

Как сообщает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице, граната, к счастью, оказалась учебной. Поэтому никто из школьников не пострадал.

"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке и он бросил на пол учебную гранату. Все это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", - говорится в сообщении.

На видео видно, как ученик сначала крутит взрывчатый боеприпас в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом парень выкрикивает: "Лягай!" Возможно, инцидент произошел на уроке "Захист Вітчизни".

Школьник бросил гранату в классе

Пользователей сети разозлила выходка малолетнего ученика.

Мальчик явно не дружит с головой. Нечем устанавливать причинно-следственные связи. Мама! Ау! Бегом к психиатру!

Якщо б це було до 14 року, то виглядало б, як дитячі пустощі. Ми в юності після ДПЮ також тримали в карманах самозроблені муляжі гранат. Але сьогодні ці пустощі недоречні і можуть призвести до паніки....І це в першу чергу провина батьків, які повинні роз'яснити дитині, що такі пустощі сьогодні, коли йде війна, можуть призвести до сліз і розкаяння з викликом в поліцію.

Надо ж родителям такого "дурика" воспитать во время войны...

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)