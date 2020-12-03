В Киеве шесть парней жестко избили 35-летнего мужчину: причина неожиданная

В Оболонском районе Киева произошла массовая драка возле магазина "Фора" на улице Героев Днепра, 75. Компания из шести парней жестко избила 35-летнего мужчину. Он сделал молодым особам замечание за музыку с матерными выражениями, которую они слушали. Молодчикам это сильно не понравилось и они напали на горожанина и избили его до крови.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, потерпевший весь крови ожидал приезда скорой помощи. Сейчас нападавших агрессивных молодых людей разыскивает полиция.

В комментариях украинцы гневно отреагировали на произошедшее и написали, что в наше время страшно кому-то что-либо говорить.

Я зараз кожні вихідні, не за бажанням, присутня на "празнике жизни" сучасних компаній і я дуже добре розумію того чоловіка...А також розумію, як добре можна відгрести від того тупого бидла.. На жаль.

Ось що значить, матюки до добра не доведуть.

Ну все же понимают, что это был лишь повод.

А кого хоть слушали, сектор газа? Это же классика!

Прекрасный пример того, что иногда лучше пройти мимо и вызвать полицию, а не геройствовать.

Печаль.

Как мы писали ранее, в Киеве подростки на мотоциклах напали на авто и залили лицо водителя газом.

Также мы сообщали, что в Киеве несколько молодых людей пытались войти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. После этого завязалась драка.