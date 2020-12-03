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В Киеве шесть парней жестко избили 35-летнего мужчину: причина неожиданная

Автор: Людмила Жукова

В Оболонском районе Киева произошла массовая драка возле магазина "Фора" на улице Героев Днепра, 75. Компания из шести парней жестко избила 35-летнего мужчину. Он сделал молодым особам замечание за музыку с матерными выражениями, которую они слушали. Молодчикам это сильно не понравилось и они напали на горожанина и избили его до крови.

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Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, потерпевший весь крови ожидал приезда скорой помощи. Сейчас нападавших агрессивных молодых людей разыскивает полиция.

В комментариях украинцы гневно отреагировали на произошедшее и написали, что в наше время страшно кому-то что-либо говорить.

  • Я зараз кожні вихідні, не за бажанням, присутня на "празнике жизни" сучасних компаній і я дуже добре розумію того чоловіка...А також розумію, як добре можна відгрести від того тупого бидла.. На жаль.
  • Ось що значить, матюки до добра не доведуть.
  • Ну все же понимают, что это был лишь повод.
  • А кого хоть слушали, сектор газа? Это же классика!
  • Прекрасный пример того, что иногда лучше пройти мимо и вызвать полицию, а не геройствовать.
  • Печаль.

Как мы писали ранее, в Киеве подростки на мотоциклах напали на авто и залили лицо водителя газом.

Также мы сообщали, что в Киеве несколько молодых людей пытались войти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. После этого завязалась драка.

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