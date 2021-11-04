В Киеве с Северного моста в Днепр сбросили собаку: животное спасли рыбаки

По словам рыбаков, они сначала подумали, что в воде находится человек, но потом присмотрелись и увидели собаку.

Когда его вытащили и укутали в теплые вещи, то он все равно продолжал дрожать, поскольку сильно замерз.

Рыбаки отвезли животное на берег, откуда его срочно госпитализировали в ветеринарную клинику. Пса назвали Днепр.

"У пса переохлаждение и сильный стресс. Греем, введены медикаменты, завтра детальные инструментальные исследования. Завтра к нему в гости едет один из национальных телеканалов", - говорится в сообщении.

Пес Днепр (фото: Telegram-канал "dtp.kiev.ua")