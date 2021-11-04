В Киеве с Северного моста в Днепр сбросили собаку: животное спасли рыбаки
В Киеве с собакой произошел жестокий инцидент. Животное выбросили в Днепр прямо с Северного моста. Псу повезло что посреди реки его заметили рыбаки на лодке, которые и спасли его.
Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
По словам рыбаков, они сначала подумали, что в воде находится человек, но потом присмотрелись и увидели собаку.
Когда его вытащили и укутали в теплые вещи, то он все равно продолжал дрожать, поскольку сильно замерз.
Рыбаки отвезли животное на берег, откуда его срочно госпитализировали в ветеринарную клинику. Пса назвали Днепр.
"У пса переохлаждение и сильный стресс. Греем, введены медикаменты, завтра детальные инструментальные исследования. Завтра к нему в гости едет один из национальных телеканалов", - говорится в сообщении.
Пес Днепр (фото: Telegram-канал "dtp.kiev.ua")
Напомним, в Запорожской области мужчина получил реальный срок вместо условного в резонансном деле о жестоких издевательствах над животными.
При этом в течение двух лет 25-летняя женщина и ее 52-летний сожитель снимали фото и видео порнографического характера с участием животных.
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