В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: хотели сэкономить на жилье (видео)
В Киеве на ВДНХ семья с младенцем живет в доме из листов гипсокартона. Вместо детской кровати ребенок спит в коляске. Поэтому в тот же день младенца у горе-родителей забрали.
Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".
Так, инцидент произошел 7 октября.
Полиции уже известны родители. В частности, ранее они пообещали найти "какое-то другое жилье". Однако ко второму визиту правоохранителей с очередной проверкой ничего не изменилось.
"Мужчина и женщина обустроили себе приют в Киеве на ВДНХ, сделав домик из гипсокартонных листов. С ними был младенец, который вместо кроватки спал в детской коляске", - говорится в сообщении.
Ребенка полицейские у родителей забрали. Вернуть ребенка они смогут, если улучшат свои жилищные условия.
Как оказалось, мать ребенка живет с ее отцом в гражданском браке. Женщина и мужчина якобы приехали в Киев вместе с малышами, но вместо того, чтобы арендовать квартиру, они решили сэкономить на жилье.
Условия жилья жалкие, в здании вдребезги дырявые стены, которые не способны защитить жильцов от холода. Также в доме отсутствуют вода и электроэнергия.
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