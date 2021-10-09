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В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: хотели сэкономить на жилье (видео)

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Киев, Суббота 09 октября 2021 15:10
В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: хотели сэкономить на жилье (видео) В Киеве семья живет в доме из гипсокартона (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на ВДНХ семья с младенцем живет в доме из листов гипсокартона. Вместо детской кровати ребенок спит в коляске. Поэтому в тот же день младенца у горе-родителей забрали.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

Так, инцидент произошел 7 октября.

Полиции уже известны родители. В частности, ранее они пообещали найти "какое-то другое жилье". Однако ко второму визиту правоохранителей с очередной проверкой ничего не изменилось.

"Мужчина и женщина обустроили себе приют в Киеве на ВДНХ, сделав домик из гипсокартонных листов. С ними был младенец, который вместо кроватки спал в детской коляске", - говорится в сообщении.

Ребенка полицейские у родителей забрали. Вернуть ребенка они смогут, если улучшат свои жилищные условия.

Как оказалось, мать ребенка живет с ее отцом в гражданском браке. Женщина и мужчина якобы приехали в Киев вместе с малышами, но вместо того, чтобы арендовать квартиру, они решили сэкономить на жилье.

Условия жилья жалкие, в здании вдребезги дырявые стены, которые не способны защитить жильцов от холода. Также в доме отсутствуют вода и электроэнергия.

Ранее мы сообщали, что в Днепре медики спасают недоношенных двойняшек в тяжелом состоянии, к которым не приходят родители.

Также мы писали, что под Киевом воспитатели детсада во время прогулки потеряли мальчика.

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