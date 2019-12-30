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В Киеве семья с малышами ютилась зимой в заброшенном доме: жуткие фото

STYLERЖизнь    30.12.2019 - 12:01
В Киеве семья с малышами ютилась зимой в заброшенном доме: жуткие фото
В Киеве семья с детьми жила в заброшенном доме (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В Киеве обнаружили семью с годовалым и трехлетним ребенком в доме без света, воды и отопления

В Киеве семья с двумя совсем маленькими детьми поселилась в заброшенном доме в Голосеевском районе. Жильцов аварийного дома случайно выявили полицейские офицеры общины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

Семью выявили на улице Цимбалов Яр. Сообщается, что состояние дома несет серьезную угрозу жизни и здоровья детей, их госпитализировали в медучреждение. Правоохранители составили админпротокол на родителей.

В Киеве семья с малышами ютилась зимой в заброшенном доме: жуткие фото

В Киеве семья с детьми жила в заброшенном доме (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Стало также известно, что ранее в помещении жила женщина, но несколько месяцев назад она умерла. После чего дом стала "обживать" семья с двумя детьми, одному три года, второму - всего год. Они приехали в столицу из Тернопольской области. В помещении нет ни отопления, ни электричества, ни водоснабжения.

Правоохранители сообщили о "находке" районной службе по делам детей и семьи, которая и приняла решение госпитализировать малышей.

В Киеве семья с малышами ютилась зимой в заброшенном доме: жуткие фото

В Киеве семья с детьми жила в заброшенном доме (фото: kyiv.npu.gov.ua)

На родителей составили админпротокол по невыполнению родительских обязанностей, они будут вынуждены оплатить штраф. Судьба семьи на данный момент решается государственными органами.

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