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В Киеве на рынке продают опасный фрукт: пострадал мужчина

На рынке Киева продают опасный фрукт (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве мужчина отравился черешней, которую приобрел на рынке. Плоды были привезены из Испании.

Анализ выявил наличие в плодах химиката, используемого для борьбы с насекомыми, сообщили в прессслужбе Госпотребслужбы Киева.

"Поступило обращение об отравлении гражданина, который употреблял черешни Cerezas-Cherries (производитель Испания). Специалисты отобрали образцы для анализа", - говорится в сообщении.

Эксперты обнаружили у черешни фосфорорганический инсектицид "Бромофос" в концентрации 0,13 мг/кг (при норме не более 0,07 мг/кг). Он используется для борьбы с мухами, куриными клещами, вшами и блохами.

Такой показатель не соответствует требованиям ДСТУ EN 12393-1.2.3:2003, что могло привести к отравлению и возникновению анафилактического шока.

"Черешня Cerezas-Cherries, производитель Испания, снята с реализации на оптовом рынке "Фермер" по адресу: м. Киев, вул. Электротехническая, 18", - сообщили в пресс-службе.

Также Госпотребслужба обратилась к правоохранителям с просьбой отреагировать на этот случай.

В Киеве на рынке обнаружили опасную черешню (facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Как правильно мыть фрукты, чтобы смыть с них всю химию

Чтобы магазинные фрукты были чистыми, недостаточно просто помыть их под водой. Для мытья желательно использовать воду, в которую добавить вещество.

Речь не идет о каких-либо сложных средствах и компонентах. Поможет обычная сода.

В частности, нужно взять глубокую миску, наполнить ее водой и добавить содовый компонент (хватит чайной ложки на литр чистой жидкости).

В полученный раствор нужно окунуть купленные в магазине фрукты и овощи.

Далее плоды следует помыть привычным способом: фильтрованной водой или водой из-под крана. Это нужно для того, чтобы убрать остатки соды.

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