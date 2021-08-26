В Киеве руководитель ОСББ чуть не убил подростка, который шел домой и перелез через ограду (видео)

Мужчина подбежал и сильно толкнул парня, и тот упал на землю на лужайке, едва не ударившись головой об бордюр. Инцидент мог привести к трагическим последствиям, так как до твердой поверхности оставалось всего несколько сантиметров.

При этом, как уточняет мама подростка, руководитель ОСББ "Русановская вежа" знал ее сына и что парень проживает в соседнем доме, так как они были знакомы около двух лет.

К агрессивному мужчине поспешили соседи, чтобы удержать от дальнейших нападений.

В сети опубликовали видео нападения, снятое камерой наблюдения в доме.

"Вот как встречает управляющий ОСББ "Русановская вежа" Федорюк Вадим Леонидович (Киев, проспект Соборности 30а) жильцов соседнего дома, а именно моего 14-летнего сына идущего домой. Его счастье, что осталось в запасе 3 см, которые спасли жизнь", - пишет мама пострадавшего парня.

Также на место инцидента, который произошел на Русановке 19 августа, прибыли медики "скорой помощи" и патрульные полицейские.

"Человек ответит за содеянное… А вы, друзья соседи, обратите внимание, что оказывается даже в собственном дворе возле своего же дома стало совсем не безопасно... берегите ваши семьи", - отметила киевлянка.

Женщина также уточнила, что их двор - территория не частная, и многоэтажки рядом (Соборности 30 и Соборности 30а) имеют один общий двор.

Видео: в Киеве на Русановке руководитель ОСББ напал на подростка, проживающего в соседнем доме