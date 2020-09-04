В Киеве руфер устроил стриптиз на крыше высотки: экстремала сняли на видео

В Киеве мужчина взобрался на крышу многоэтажки и устроил очень опасное "представление" - стал ходить по перилам, при этом снимая с себя одежду.

Инцидент сняли на видео очевидцы. Неожиданный "стриптиз" руфера произошел в районе Березняки недалеко от моста Патона на левом берегу столицы, передает издание Vgorode.ua на странице в Facebook.

Отмечается, что нескромный смельчак балансировал на скользких перилах, при этом риск сорваться вниз был довольно высокий.

"Кода ему надоело ходить по перилам, он начал раздеваться", - говорится в публикации.

Такое поведение мужчины на крыше высотки напугало пользователей сети - на кадрах видно, как неадекват на одной ноге мог еле устоять и шатался из стороны в сторону.

Видео: В Киеве мужчина устроил "стриптиз" на крыше высотки

Ранее сообщалось, что в Киеве Кличко грозил сбросить с моста руфера Мустанга, который покорял очередную высоту и снимал это на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Днепре дети занимались опасным развлечением прямо на дороге на проезжей части.