В Киеве российская рэперша закатила скандал во время выступления и унизила зрителя (видео)

"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой уе***ной, проваливай отсюда", - заявила она со сцены.

Поле этого Инстасамка стала скандировать в микрофон: "На**й", и все в зале подхватили это.

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