UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве российская рэперша закатила скандал во время выступления и унизила зрителя (видео)

Автор: Styler

Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, выступила в киевском клубе. Во время концерта ей не понравился парень в белой панамке, и она закатила скандал, чтобы охранники его вывели. При этом зрители поддержали российскую певицу и блогершу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой уе***ной, проваливай отсюда", - заявила она со сцены.

Поле этого Инстасамка стала скандировать в микрофон: "На**й", и все в зале подхватили это.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Тупое быдло ее фанаты, все этим сказано. Кто еще это гов*о слушать будет?
  • Ей надо было хайпануть в Украине, она хайпанула. Зато, теперь во всех новостных пабликах. Парня - 1, а вот хейта на лям рубликов;
  • Эволюция обошла их стороной ...
  • Она, наверное, на голову чуток больная... Зачем так унижать людей? А если бы подошёл и вмазал за такое оскорбление?
  • Какой кошмар вообще;
  • "Поведение толпы" одобрительно кричали бы, например, если бы она сказала, что хочет ему отрезать ухо, все кричали бы: "отрезать!"
  • Средневековье;
  • Блогеры они все недоразвитые!
  • А чего вы ожидали от ее "поклонников"?

Напомним, киевское кафе попало в скандал после того, как трехлетнего ребенка не пустили в туалет.

Ранее украинская блогерша назвала Львов "дырой", а горожан "дикими".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев