В Киеве российская рэперша закатила скандал во время выступления и унизила зрителя (видео)

Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, выступила в киевском клубе. Во время концерта ей не понравился парень в белой панамке, и она закатила скандал, чтобы охранники его вывели. При этом зрители поддержали российскую певицу и блогершу.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой уе***ной, проваливай отсюда", - заявила она со сцены.
Поле этого Инстасамка стала скандировать в микрофон: "На**й", и все в зале подхватили это.
Пользователи сети прокомментировали это.
Напомним, киевское кафе попало в скандал после того, как трехлетнего ребенка не пустили в туалет.
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