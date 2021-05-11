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В Киеве река Лыбедь стала, как в деревне Индии: шокирующее фото

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 10:14
В Киеве река Лыбедь стала, как в деревне Индии: шокирующее фото В Киеве в речку Лыбедь слили непонятные вещества (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 10 мая в реку Лыбедь слили неизвестные вещества. Из-за этого водоем окрасился в ядовито-желтый цвет.

Эту информацию опубликовали на странице в Facebook "Клуб коренного киевлянина".

"Лыбедь.. Сегодня.. В полдень", - подписал фото автор поста Иван Белый.

В Киеве река Лыбедь стала, как в деревне Индии: шокирующее фотоРека Лыбедь окрасилась в желтый цвет (facebook.com)

В комментариях украинцы вспомнили, что когда-то по этой реке ходили судна и тут ловили рыбу.

  • Чем вообще экоинспекция занимается? КМДА? ПОЛИЦИЯ? Пройтись по руслу и вычислить врезки - это вообще много ума не нужно.
  • Писец.. Когда то была судоходная река.. В древнем Киеве по ней ходили ладьи и было полно рыбы.. Местные ловили осетров.. Аж не верится...
  • Цвет чудесный! Городские экологи тут же бросились выяснять, кто и где сделал такой сброс. А я помню, как в Лыбеди ловили карасей. Это было году в 65-67.
  • Будто где-то в деревне Индии... ужас...
  • Мир полон красок! Когда в стране нет хозяина. Одни активисты.
  • И это все течет в Днепр! Кто-нибудь сообщил экологам, пригласил телевидение?

Как мы ранее писали, под Киевом речку забросали канистрами с химикатами, фото и видео эко-катастрофы.

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