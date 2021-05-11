В Киеве река Лыбедь стала, как в деревне Индии: шокирующее фото
В Киеве в речку Лыбедь слили непонятные вещества (коллаж РБК-Украина)
В Киеве 10 мая в реку Лыбедь слили неизвестные вещества. Из-за этого водоем окрасился в ядовито-желтый цвет.
Эту информацию опубликовали на странице в Facebook "Клуб коренного киевлянина".
"Лыбедь.. Сегодня.. В полдень", - подписал фото автор поста Иван Белый.
Река Лыбедь окрасилась в желтый цвет (facebook.com)
В комментариях украинцы вспомнили, что когда-то по этой реке ходили судна и тут ловили рыбу.
- Чем вообще экоинспекция занимается? КМДА? ПОЛИЦИЯ? Пройтись по руслу и вычислить врезки - это вообще много ума не нужно.
- Писец.. Когда то была судоходная река.. В древнем Киеве по ней ходили ладьи и было полно рыбы.. Местные ловили осетров.. Аж не верится...
- Цвет чудесный! Городские экологи тут же бросились выяснять, кто и где сделал такой сброс. А я помню, как в Лыбеди ловили карасей. Это было году в 65-67.
- Будто где-то в деревне Индии... ужас...
- Мир полон красок! Когда в стране нет хозяина. Одни активисты.
- И это все течет в Днепр! Кто-нибудь сообщил экологам, пригласил телевидение?
Как мы ранее писали, под Киевом речку забросали канистрами с химикатами, фото и видео эко-катастрофы.